Залишиться у королівському клубі: іменитий тренер відмовився очолити збірну Бразилії

Анчелотті не хоче поєднувати роботу у клубі та збірній.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті відхилив пропозицію очолити збірну Бразилії.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що Анчелотті має намір відпрацювати до кінця контракт із "вершковими", який триває до літа 2024 року. Поєднувати дві посади 63-річний італієць не готовий.

Анчелотті є одним із найбільш успішних тренерів світу. Він єдиний тренер, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, після вильоту з ЧС-2022 Тіте залишив посаду головного тренера збірної Бразилії. "Жовто-зелені", яких букмекери вважали головними фаворитами Мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.

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