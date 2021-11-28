Залишив поле на ношах: Неймар отримав жахливе пошкодження гомілкостопу

Бразилець вибув на невизначений термін.
В рамках 15-го туру чемпіонату Франції "Сент-Етьен" приймав лідера турнірної таблиці ПСЖ і зазнав поразки.
Кінець поєдинку запам'ятається жахливою травмою одного з лідерів парижського гранда. Неймар під час одного з єдиноборств невдало поставив ногу, внаслідок чого його гомілковостоп вивернувся в неприродній формі.
Nasty ankle turn for Neymar. #PSG #Neymar pic.twitter.com/IwHiRkwhEE— Justin it for the Clout (@JUSTIN_AVFC_) November 28, 2021
Бразилець не зміг самостійно покинути поле, його винесли на ношах. На полі футболіста замінив Ембімбе.
- ПСЖ продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 40 очків.
- Наступний матч команда проведе проти Ніцци в середу, 1 грудня.
- У цьому сезоні Неймар зіграв у 10 матчах ПСЖ, у яких забив 3 гола та віддав 3 результативні передачі.
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