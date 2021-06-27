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Залишив послання Лопесу: перша реакція Ломаченка на ефектну перемогу над Накатані

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Залишив послання Лопесу: перша реакція Ломаченка на ефектну перемогу над Накатані

Associated Press

Ексчемпіон світу зробив заяву після бою.

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував перемогу технічним нокаутом над японцем Масайоші Накатані.

"Я дуже радий, тому що повернувся з перемогою. Зробив те, що було поставлено моєю командою, стратегія була вибудувана, ми цього досягли, я переміг і знову у строю.

Була стратегія працювати другим номером, тому що його зріст і довжина рук не дозволяли б мені діяти першим. Я повинен був діяти на контратаці, що у мене і виходило.

Відчуваю себе дуже добре, щасливий, тому що виконав поставлене завдання від свого батька, дотримувався вибудуваної стратегії. Вона принесла нам перемогу, тому я радий", - цитує Василя Tribuna.

Також Ломаченко звернувся до американця Теофімо Лопеса, якому програв одноголосним рішенням суддів у жовтні 2020 року.

"Я довів, що потрібно зробити реванш і боксувати з Лопесом. Всі бачили, як переміг, всі хочуть реванш. Давайте організуємо реванш.

Я радий, якщо вони готові після свого поєдинку провести реванш. Це те, що ми хочемо, що хочуть всі фани боксу. Моє послання Лопесу? Виграй свій бій, давай проведемо реванш", - сказав Василь.

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

  • 33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.
  • 32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).