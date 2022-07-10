Залишив Росію на 5-му місяці повномасштабної війни: український футболіст-зрадник перебрався до Бундесліги

Лише на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення РФ до України 30-річний уродженець Донецької області залишив російський клуб і перебрався до чемпіонату Німеччини.

Ордець виступатиме за "Бохум" на правах річної оренди. Українець скористався правилом ФІФА та призупинив свій контракт із московським "Динамо".

Минулого сезону "Бохум" набрав 42 очки і посів 13-те місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги.

Очевидно, рішення залишити Росію футболіст ухвалив аж ніяк не через війну в Україні. Раніше повідомлялося, що Ордець розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілюють його рідний край.

Додамо, що за більш ніж чотири місяці Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. У соцмережах Іван опублікував лише два дописи - обидва ще наприкінці лютого. Перший - про те, що він нібито "усім серцем з Україною". Другий - про жахіття у Волновасі, не вказавши, хто приніс його рідному місту численні смерті та страждання.

Ордець є вихованцем донецького "Шахтаря" і провів 99 поєдинків у футболці "гірників". 2019 року він перейшов до "Динамо" Москва, за російський клуб Іван зіграв зіграв 67 матчів.

Також на його рахунку 12 поєдинків та один гол за збірну України. Після переїзду до Росії захисник перестав викликатися до національної команди.

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