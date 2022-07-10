Залишив Росію на 5-му місяці повномасштабної війни: український футболіст-зрадник перебрався до Бундесліги

Український захисник Іван Ордець перейшов з московського "Динамо" до німецького "Бохума".
Лише на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення РФ до України 30-річний уродженець Донецької області залишив російський клуб і перебрався до чемпіонату Німеччини.
Ордець виступатиме за "Бохум" на правах річної оренди. Українець скористався правилом ФІФА та призупинив свій контракт із московським "Динамо".
Минулого сезону "Бохум" набрав 42 очки і посів 13-те місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги.
Очевидно, рішення залишити Росію футболіст ухвалив аж ніяк не через війну в Україні. Раніше повідомлялося, що Ордець розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілюють його рідний край.
Додамо, що за більш ніж чотири місяці Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. У соцмережах Іван опублікував лише два дописи - обидва ще наприкінці лютого. Перший - про те, що він нібито "усім серцем з Україною". Другий - про жахіття у Волновасі, не вказавши, хто приніс його рідному місту численні смерті та страждання.
- Ордець є вихованцем донецького "Шахтаря" і провів 99 поєдинків у футболці "гірників". 2019 року він перейшов до "Динамо" Москва, за російський клуб Іван зіграв зіграв 67 матчів.
- Також на його рахунку 12 поєдинків та один гол за збірну України. Після переїзду до Росії захисник перестав викликатися до національної команди.
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