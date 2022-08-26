"Залиште пояс собі": потенційний суперник Ломаченка образився на авторитетний журнал

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Гейні відреагував на свою відсутність в рейтингу P4P за версією The Ring.
Американський боксер Девін Гейні (28-0, 15 КО) обурений своєю відсутністю в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
Про це абсолютний чемпіон написав у Twitter.
"Видання The Ring може залишити свій пояс собі. Ви не побачите мене з ним до або після цього бою. Наймолодший абсолютний чемпіон світу в еру чотирьох поясів не входить до рейтингу pound-for-pound. Це божевілля, тим більше, що на цей час у списку є хлопці, які навіть не володіють поясом The Ring", –- написав боксер.
Очолив рейтинг чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Гейні (28-0, 15 КО) зустрінеться у реванші проти ексчемпіона Джорджа Камбососа (20-1, 10 КО).
- Гейні має у своєму активі 28 перемог (15 - нокаутом) у 28 боях;
- У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу він переміг австралійця Джорджа Камбососа одноголосним рішенням суддів. Джордж активував опцію матчу-реваншу з Гейні. Раніше повідомлялося, що другий поєдинок Гейні та Камбососа відбудеться 15 жовтня у Мельбурні.
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