Залізний капітан: помер легендарний захисник київського "Динамо"

Василю Турянчику було 86 років.

Легендарний захисник "Динамо" Київ Василь Турянчик помер на 87-му році життя.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Від імені клубу співчуття рідним і близьким Василя Юрійовича висловив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Зазначимо, що у складі київської команди Турянчик чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок. У чемпіонатах СРСР провів 308 ігор, забив 12 голів.

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