Залужний відвідав матч "Арсенал" – "Шахтар" у Лондоні та отримав подарунок від "гірників" (фото)

Ексголовнокомандувач ЗСУ стежив за поєдинком Ліги чемпіонів разом з Андрієм Шевченком і Михайлом Мудриком.

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав матч третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між лондонським "Арсеналом" та донецьким "Шахтарем", який відбувся 22 жовтня в Лондоні.

Стежив за перебігом напруженого поєдинку він у компанії президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка та вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика.

Крім того, Залужний отримав іменну футболку "Шахтаря" від генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна. Відповідне фото функціонер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Шахтар" подарував Валерію Залужному іменну футболку / Фото: instagram.com/palkin.sergey

Додамо, що в минулому генерал неодноразово з'являвся на публіці з емблемою київського "Динамо", тож у ЗМІ писали, що він є вболівальником саме столичного клубу.

Нагадаємо, "Шахтар" мінімально поступився "Арсеналу" (0:1) і наразі посідає 29-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ, маючи у своєму активі одне очко. "Каноніри" з 7 балами піднялися на четверту позицію.

У наступному турі Ліги чемпіонів "гірники" 6 листопада протистоятимуть швейцарському "Янг Бойз", а лондонці того ж дня на виїзді зіграють з міланським "Інтером".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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