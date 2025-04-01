Залишав стадіон на милицях: стало відомо, на скільки вибув Голанд через травму

Ерлінг Голанд / © Associated Press

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Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд пропустить більшу частину решти матчів поточного сезону через травму щиколотки.

Про це повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що він відновиться лише до заключних матчів сезону, а також буде готовий зіграти на Клубному чемпіонаті світу, який від 15 червня до 13 липня відбудеться у США.

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Пройшовши первинне обстеження, 24-річний норвежець звернеться за консультацією до спеціаліста щодо свого пошкодження.

Цього сезону на рахунку Ерлінга 30 голів та 4 асисти у 40 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах.

Нагадаємо, Голанд травмувався у другому таймі чвертьфінального матчу Кубка Англії проти "Борнмута", у складі якого виступає український захисник Ілля Забарний. На 49-й хвилині норвезький бомбардир зрівняв рахунок, а вже на 61-й хвилині був замінений через пошкодження.

Після поєдинку, що завершився вольовою перемогою команди Хосепа Гвардіоли (2:1), у соцмережах з'явилося фото, як Голанд на милицях та в спеціальному ортезі залишав стадіон "Борнмута".

Зазначимо, що в півфіналі Кубка Англії "городяни" позмагаються з "Ноттінгемом". Іншого фіналіста турніру визначать "Крістал Пелас" і "Астон Вілла". Матчі відбудуться 26 і 27 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.