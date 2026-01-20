Залишилася лише Світоліна: ще дві українки вибули з Australian Open-2026

Олександра Олійникова / © Associated Press

Реклама

Українські тенісистки Олександра Олійникова (№92 WTA) та Ангеліна Калініна (№179 WTA) не зуміли пробитися до другого раунду основної сітки Australian Open-2026.

У першому колі Олійникова програла Медісон Кіз зі США (№9 WTA), яка є чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії – 6:7, 1:6. Для 25-річної українки це був дебютний матч в основній сітці Grand Slam.

Своєю чергою, Калініна поступилася китаянці Ван Сіньюй (№46 WTA) – 3:6, 3:6.

Реклама

Таким чином, єдиною представницею України, яка подолала стартовий раунд австралійсього мейджора, є Еліна Світоліна. У другому колі вона позмагається з полькою Ліндою Клімовічовою.

Загалом в основі Australian Open-2026 виступали шість українок. Марта Костюк, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева також вибули вже в першому раунді змагань.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.