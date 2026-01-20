ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Залишилася лише Світоліна: ще дві українки вибули з Australian Open-2026

Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не змогли подолати стартове коло мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександра Олійникова

Олександра Олійникова / © Associated Press

Українські тенісистки Олександра Олійникова (№92 WTA) та Ангеліна Калініна (№179 WTA) не зуміли пробитися до другого раунду основної сітки Australian Open-2026.

У першому колі Олійникова програла Медісон Кіз зі США (№9 WTA), яка є чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії – 6:7, 1:6. Для 25-річної українки це був дебютний матч в основній сітці Grand Slam.

Своєю чергою, Калініна поступилася китаянці Ван Сіньюй (№46 WTA) – 3:6, 3:6.

Таким чином, єдиною представницею України, яка подолала стартовий раунд австралійсього мейджора, є Еліна Світоліна. У другому колі вона позмагається з полькою Ліндою Клімовічовою.

Загалом в основі Australian Open-2026 виступали шість українок. Марта Костюк, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева також вибули вже в першому раунді змагань.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie