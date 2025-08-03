Залишив поле вже на 11-й хвилині: Мессі травмувався в матчі за "Інтер" Маямі (відео)

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Зірковий нападник "Інтера" Маямі Ліонель Мессі травмувався в матчі другого туру групового етапу Кубка Ліг проти мексиканського клубу "Некакса".

Аргентинець дістав пошкодження вже на 8-й хвилині поєдинку, після чого намагався продовжити гру, але був вимушено замінений на 11-й хвилині.

"Лео відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі. Ми дізнаємося про ступінь важкості травми тільки завтра. Мабуть, у нього щось не гаразд. Можливо, це не надто серйозно, тому що він не відчував болю, але дискомфорт все ж таки був", – наводить слова головного тренера маямців Хав'єра Маскерано видання ESPN.

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Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті перемогу здобув "Інтер" Маямі – 5:4.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Некакса"

Нагадаємо, на Клубному чемпіонаті світу-2025, який цього літа відбувся у США, команда Мессі вибула в 1/8 фіналу від ПСЖ (0:4).