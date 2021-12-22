Замах на чемпіонство: "Інтер" вперше за 12 років закінчить першу частину сезону лідером Серії А

Замах на чемпіонство: "Інтер" вперше за 12 років закінчить першу частину сезону лідером Серії А

"Нерадзуррі" збираються захистити "скудетто", вигране під час минулої кампанії.

Міланський "Інтер" вперше від 2009 року завершить календарний рік на першому місці в Серії А.

До кінця першої частини сезону команді Сімоне Індзагі та її конкурентам залишилося провести лише по одній грі. А оскільки зараз "чорно-сині" випереджають "Наполі" та "Мілан" на 4 бали, то вони є недосяжними в турнірній таблиці.

"Інтер" закінчить рік лідером Чемпіонату Італії вперше від сезону-2009/10, коли міланці під керівництвом Жозе Моуріньо завоювали "скудетто". Примітно, що в кожному з останніх чотирьох сезонів, в яких "нерадзуррі" лідирували в таблиці за підсумками 19 турів, команда неодмінно ставала чемпіоном.

1 - #Inter will close the first part of a #SerieA campaign first in the standings for the first time since 2009/10; in each of the last four seasons in which they finished the first 19 matches in first position, the Nerazzurri have always won the Scudetto. Ritual. pic.twitter.com/PNDuuaztT3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 21, 2021

В останньому матчі в 2021 році підопічні Сімоне Індзагі приймуть "Торіно". Поєдинок відбудеться сьогодні, 22 грудня, початок зустрічі - о 19:30 за київським часом.

"Інтер" є чинним чемпіоном Італії. Минулого сезону міланці перервали дев'ятирічну гегемонію "Ювентуса", вигравши "скудетто" 19-й раз у своїй історії.

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