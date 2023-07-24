Замах на трансферний рекорд: саудівський клуб зробив ПСЖ офіційну пропозицію щодо Мбаппе

Зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може перебратися до саудівського "Аль-Хіляля".

Як повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, клуб із Саудівської Аравії запропонував парижанам 300 мільйонів євро за перехід 24-річного француза.

Якщо сторони дійдуть згоди, то це буде найдорожчий трансфер в історії футболу. Наразі рекордним є перехід Неймара з "Барселони" до ПСЖ 2017 року за 222 мільйони євро.

Зазначається, що сам Мбаппе поки що не веде переговори з "Аль-Хілялем", оскільки нібито хоче залишитися в Європі.

Водночас, у ПСЖ переконані, що Мбаппе вже домовився про перехід до мадридського "Реала".

За інформацією журналіста Джеймса Бенджа, "Аль-Хіляль" готовий запропонувати Мбаппе зарплату в 700 мільйонів євро на рік, після чого він зможе перебратися до "Реала", якщо забажає.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер, а також виключив його зі складу команди на передсезонне турне в Японії. Наразі парижани чекають пропозицій щодо купівлі Кіліана, зокрема й від "Реала".

Мбаппе виступає за паризький клуб від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Минулого сезону він провів 43 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 41 гол та зробив 10 асистів.

Чинна угода Мбаппе з паризьким клубом розрахована до кінця червня 2024 року. Відтак, вже наступного літа він матиме можливість залишити команду безкоштовно, вільним агетном.

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