Замалювали обличчя літерою "Z": жертва Усика поплатився за проросійську позицію (відео)

Ексчемпіон світу з боксу латвієць Майріс Брієдіс постраждав на батьківщині через свої проросійські погляди.

На агітаційному передвиборчому бігборді обличчя 37-річного боксера замалювали латинською літерою "Z" - один із символів російського вторгнення до України.

Про це повідомив сам Брієдіс, опублікувавши відповідне відео на сторінці в Instagram.

"Якийсь місцевий зомбі залишив свій слід. Ці потворні витівки характеризують тільки того, хто це зробив, якщо він додумався зробити це сам, або замовника, але не мене", - підписав ролик Брієдіс.

Зазначимо, що боксер балотується до латвійського Сейму від соціал-демократичної партії "Сасканя", яка раніше співпрацювала з "Єдиною Росією".

На батьківщині Брієдіс заплямував своє ім'я проросійськими поглядами. Від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України боксер лише раз висловився на цю тему, написавши в Instagram, що він "проти війни", але так і не згадав, хто її розв'язав.

Водночас Брієдіс не забув у соцмережах жорстко розкритикувати демонтаж радянського пам'ятника визволителям Риги від німецько-фашистських загарбників.

Через проросійську позицію Брієдіса у Латвії жоден місцевий канал не транслював у прямому ефірі липневий поєдинок боксера за титул чемпіона світу за версією IBF у першій важкій вазі проти австралійця Джея Опетаї, в якому Майріс програв одноголосним рішенням суддів і втратив свій титул.

Нагадаємо, в січні 2018 року Брієдіс боксував проти Усика в півфіналі WBSS та поступився українцю роздільним рішенням суддів.

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