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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Заміна Хабі Алонсо: "Баєр" отримав нового головного тренера

"Фармацевтів" очолив нідерландський фахівець Ерік тен Гаг.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ерік тен Гаг

Ерік тен Гаг / © x.com/bayer04fussball

Леверкузенський "Баєр" оголосив про призначення Еріка тен Гага новим головним тренером команди.

Сторони підписали контракт на два сезони, повідомляється на офіційному сайті "фармацевтів".

На посаді керманича леверкузенського клубу тен Гаг замінив Хабі Алонсо, якого напередодні оголосили новим головним тренером мадридського "Реала".

Останнім місцем роботи 55-річного нідерландського фахівця був "Манчестер Юнайтед", звідки його було звільнено наприкінці жовтня минулого року.

Разом з "червоними дияволами" Ерік по разу виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

До цього тен Гаг працював головним тренером у "Гоу Ехед Іглз", "Утрехті" та "Аяксі".

На чолі амстердамського клубу Ерік тричі ставав чемпіоном Нідерландів, двічі вигравав Кубок Нідерландів, один раз здобув Суперкубок Нідерландів, а також доходив до півфіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Цього сезону "Баєр" завоював Суперкубок Німеччини та виборов "срібло" Бундесліги. У Лізі чемпіонів леверкузенці дійшли до 1/8 фіналу, де вилетіли від "Баварії".

Раніше повідомлялося, що визначився володар Кубка Німеччини з футболу-2024/25.

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Дата публікації
Кількість переглядів
150
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