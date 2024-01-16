Заміна Моурінью: "Рома" оголосила про призначення нового головного тренера

Легендарний капітан "джалороссі" Даніеле Де Россі очолив римський клуб.
Італійська "Рома" призначила Даніеле Де Россі на посаду головного тренера.
Про це повідомляється на офіційному сайті римського клубу.
Зазначається, що 40-річний екскапітан "джалороссі" працюватиме з командою до кінця поточного сезону.
На цій посаді він замінив Жозе Моурінью, якого 16 січня було звільнено через незадовільні результати клубу.
Для Де Россі це буде лише друга робота в ролі головного тренера. Від 2022-го до 2023 року він очолював СПАЛ, звідки його звільнили у лютому 2023-го – у 17 матчах команда 3 рази виграла, 6 разів зіграла внічию та 8 разів програла.
Де Россі – вихованець "Роми". Він захищав кольори "вовків" від 2002-го до 2019 року, зіграв 616 матчів у всіх турнірах за римлян, в яких він забив 63 м’ячі. Вигравав разом з клубом два Кубки Італії (2007, 2008) і один Суперкубок країни (2007).
У травні 2019 року він перейшов в аргентинський "Бока Хуніорс", а 6 січня 2020 року оголосив про завершення кар'єри.
Після 20 турів "Рома" посідає лише дев'яте місце у Серії А, маючи у своєму активі 29 очок. Також римляни вилетіли з Кубка Італії, програвши "Лаціо" в 1/4 фіналу.
У першому матчі під керівництвом Де Россі "вовки" 20 січня приймуть "Верону" в Серії А.
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