Заміна Моурінью: "Рома" оголосила про призначення нового головного тренера

Італійська "Рома" призначила Даніеле Де Россі на посаду головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті римського клубу.

Зазначається, що 40-річний екскапітан "джалороссі" працюватиме з командою до кінця поточного сезону.

На цій посаді він замінив Жозе Моурінью, якого 16 січня було звільнено через незадовільні результати клубу.

Для Де Россі це буде лише друга робота в ролі головного тренера. Від 2022-го до 2023 року він очолював СПАЛ, звідки його звільнили у лютому 2023-го – у 17 матчах команда 3 рази виграла, 6 разів зіграла внічию та 8 разів програла.

Де Россі – вихованець "Роми". Він захищав кольори "вовків" від 2002-го до 2019 року, зіграв 616 матчів у всіх турнірах за римлян, в яких він забив 63 м’ячі. Вигравав разом з клубом два Кубки Італії (2007, 2008) і один Суперкубок країни (2007).

У травні 2019 року він перейшов в аргентинський "Бока Хуніорс", а 6 січня 2020 року оголосив про завершення кар'єри.

Після 20 турів "Рома" посідає лише дев'яте місце у Серії А, маючи у своєму активі 29 очок. Також римляни вилетіли з Кубка Італії, програвши "Лаціо" в 1/4 фіналу.

У першому матчі під керівництвом Де Россі "вовки" 20 січня приймуть "Верону" в Серії А.

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