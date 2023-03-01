Заміна Мудрику: "Шахтар" оголосив про підписання гравця молодіжної збірної Таджикистану

Донецький "Шахтар" оголосив про трансфер півзахисника молодіжної збірної Таджикистану Хусрава Тоірова.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", контракт з 18-річним гравцем підписаний на 5 років, до 2028-го.

Сума, за яку донеччани придбали Тоірова у казахстанського "Атирау", не розголошується.

Хусрав – вихованець таджикистанського клубу "Локомотив-Памір", за головну команду якого дебютував у квітні 2020-го у віці 15 років. У серпні 2022 року підписав угоду з представником Вищої ліги Казахстану "Атирау". У сезоні-2022/23 взяв участь у 11 матчах, зробив 2 гольові передачі.



Тоіров є гравцем молодіжної збірної Таджикистану (U-20), у складі якої дебютував у вересні 2022 року і встиг провести 5 матчів.

Зазначимо, що Тоіров – потенційна заміна Михайлу Мудрику на лівому фланзі атаки, хоча він також може зіграти на позиції правого вінгера й навіть форварда.

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