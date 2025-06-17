Заміна Ротаню: срібний призер УПЛ "Олександрія" призначила нового головного тренера

Кирило Нестеренко / © ФК Олександрія

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"Олександрія", яка у сезоні-2024/25 здобула історичне "срібло" української Прем'єр-ліги (УПЛ), призначила Кирила Нестеренка новим головним тренером команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті олександрійського клубу.

На посаді керманича олександрійців Нестеренко замінив Руслана Ротаня, який очолив житомирське "Полісся".

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Нестеренко – вихованець донецького футболу. Виступав за клуби "Металург" (Донецьк) та "Шяуляй" (Латвія).

Після завершення ігрової кар'єри він працював спочатку тренером молодіжної команди (U-21) кам'янської "Сталі", а потім став помічником головного тренера основної команди.

Також Кирило працював тренером в командах: "Шахтар" (Караганда), "Каспій" (Актау) та "Левскі" (Софія).

Зазначимо, що новому сезоні "Олександрія" виступить у Лізі конференцій, де стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування цієї стадії відбудеться вже 18 червня, а матчі заплановано на 24 та 31 липня.

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Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).