Замінили в перерві: Мудрик провів перший матч за "Челсі" на "Стемфорд Бридж" (відео)

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик дебютував в основному складі команди у домашньому матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Фулгема".

Лондонське дербі завершилося внічию – 0:0.

Михайло вийшов на поле з перших хвилин. Це був його дебют у стартовому складі "пенсіонерів" та перший поєдинок на "Стемфорд Бридж". Минулого туру він на "Енфілді" дебютував за "Челсі" проти "Ліверпуля" та встановив швидкісний рекорд сезону АПЛ.

Другий матч українця на туманному Альбіоні став не таким вдалим, як перший. За перший тайм гри Мудрик нічим небезпечним не запам'ятався та був замінений у перерві на ще одного новачка "синіх" – Ноні Мадуеке.

Після поєдинку головний тренер "Челсі" Грем Поттер розповів, що причиною заміни Мудрика стала не його гра, а проблеми зі здоров'ям.

"Мудрик? Таке трапляється з молодими гравцями. У нього була сильна застуда цього тижня, він відчував важкість у ногах. Ми не хотіли ризикувати ним", – пояснив керманич лондонців.

Огляд матчу

"Челсі" набрав 30 очок і наразі посідає дев'яте місце в таблиці АПЛ. "Фулгем" йде шостим, маючи у своєму активі 32 бали.

У наступному турі Мудрик і Ко на виїзді зіграють із "Вест Гемом", а "дачники" приймуть "Ноттінгем". Обидва матчі відбудуться 11 лютого.

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