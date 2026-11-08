Замінила першу ракетку світу: Костюк зіграє на Підсумковому турнірі WTA

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№10 WTA) зіграє на Підсумковому турнірі WTA-2026.

24-річна уродженка Києва, яка була першою запасною, замінила Олену Рибакіну з Казахстану — перша ракетка світу та чинна чемпіонка Підсумкового турніру знялася з через проблеми зі здоров'ям.

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На груповому етапі Костюк зіграє з американками Корі Гауфф та Джессікою Пегулою, а також чешкою Ліндою Носковою, з якою і проведе стартовий матч на турнірі в неділю, 8 листопада.

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Раніше повідомлялося, що на Підсумковий турнір WTA відібралася перша ракетка України Еліна Світоліна. На старті групового раунду вона у понеділок, 9 листопада, позмагається проти безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої, після чого також зіграє з безпрапорною білорускою Аріною Соболенко та чешкою Кароліною Муховою.

Таким чином, на Підсумковому турнірі в України вперше буде представництво з двох тенісисток. Світоліна зіграє тут вчетверте в кар'єрі та вперше від 2019 року, тоді як для Костюк це буде дебют.

Зазначимо, що Світоліна є чемпіонкою Підсумкового турніру 2018 року, а 2019-го вона дійшла до фіналу.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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