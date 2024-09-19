Замість екстренера "Шахтаря": клуб Роналду отримав нового керманича

"Аль-Наср" очолив Стефано Піолі, який до цього працював з "Міланом".

Саудівський "Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду призначив Стефано Піолі на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "Аль-Насра".

Контракт з 58-річним італійським фахівцем підписано на два роки з можливістю подовження ще на один сезон.

За неофіційною інформацією, зарплата Піолі становитиме 12 мільйонів євро на рік.

На посаді керманича саудівського клубу Піолі замінив португальця Луїша Каштру, який очолював "Аль-Наср" від літа 2023 року.

До слова, від 2019 до 2021 року Каштру працював головним тренером донецького "Шахтаря". Разом з "гірниками" він виграв чемпіонат України у сезоні-2019/20.

Минулого сезону "Аль-Наср" посів друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Підопічні Каштру відстали від переможця першості "Аль-Хіляля" на 14 очок.

У нинішній кампанії саудівської ліги клуб Роналду перебуває на 7-й позиції з 5 очками після трьох турів.

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