Замість Клоппа: стало відомо, хто стане новим головним тренером "Ліверпуля"

Наступним головним тренером "Ліверпуля" стане нинішній керманич "Феєнорда" Арне Слот.

Авторитетний журналіст на інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що 45-річний нідерландський фахівець замінить Юргена Клоппа на посаді коуча "червоних" після закінчення поточного сезону.

Зазначається, що клуби вже погодили суму компенсації. "Феєнорд" отримає від 13 до 15 мільйонів євро. Таким чином, Слот стане найдорожчим нідерландським тренером в історії.

Також повідомляється, що "Ліверпуль" уже домовився з Арне про умови особистого контракту.

Додамо, що Клопп ще наприкінці січня оголосив, що залишить "Ліверпуль" після завершення сезону-2023/24. Одним з претендентів на посаду керманича "мерсисайдців" був головний тренер лісабонського "Спортинга" Рубен Аморім, проте англійський клуб зупинився на кандидатурі Слота.

Клопп очолює "Ліверпуль" від 2015 року. За цей час він разом з "мерсисайдцями" виграв 8 трофеїв – Лігу чемпіонів, АПЛ, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги (двічі), Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.

Слот тренує "Феєнорд" від 2021 року, коли прийшов до роттердамського клубу після своєї роботи в АЗ. На чолі "Феєнорда" він став чемпіоном Нідерландів у сезоні-2022/23, а в кампанії-2023/24 виграв Кубок Нідерландів.

За чотири тури до кінця "Ліверпуль" посідає третє місце в АПЛ. Команда Клоппа на три бали відстає від "Арсенала" та на два – від "Манчестер Сіті", який має матч у запасі.

"Феєнорд" за три тури до завершення гарантував собі "срібло" чемпіонату Нідерландів та вихід до групового етапу Ліги чемпіонів. Роттердамці поступаються 9 балами ПСВ.

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