Замість символу Росії: стадіон "Десни" хочуть назвати на честь загиблого фаната чернігівського клубу

Чернігівський стадіон імені Юрія Гагаріна, який був розбомблений російською армією, не буде носити ім'я радянського космонавта, якого вважають символом РФ.

Наразі тривають обговорення щодо можливого перейменування стадіону.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Десни".

Як варіант розглядають назвати арену на честь Андрія "Шерифа" Козаченка - фаната "сіверян", який загинув у лютому 2022 року, захищаючи місто від російських загарбників.

Ініціативу підтримав колишній футболіст чернігівського клубу, а нині тренер СДЮШОР "Десна" Володимир Мацута.

"Хоча й кажуть, що герої не вмирають, але хлопець віддав своє життя за Україну та Чернігів. Тому, безперечно, підтримаю таке перейменування", - сказав Мацута.

Нагадаємо, що у неділю, 15 травня, у боях за Харківщину загинув віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування.

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