Замість травмованих Бущана та Шапаренка: до збірної України довикликали трьох футболістів

Головний тренер збірної України Олександр Петраков зробив вимушені зміни в заявці "синьо-жовтих" на вересневі матчі Ліги націй.

У зв'язку із пошкодженням воротаря київського "Динамо" Георгія Бущана та жахливою травмою півзахисника "біло-синіх" Миколи Шапаренка, до табору національної команди були довикликані троє гравців.

Це два голкіпери - Анатолій Трубін з "Шахтаря" та Євген Волинець з "Колоса". Також керманич збірної України перевів з резервного до основного списку викликаних виконавців півзахисника французького "Бордо" Данила Ігнатенка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Національна команда розпочне свій збір 16 вересня у Варшаві. Після цього Україна проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

Додамо, що саме шотландців вибила збірна України в плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 (3:1). Утім, на світовій першості команда Петракова не зіграє, адже в фіналі кваліфікації вона поступилася Уельсу (0:1).

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