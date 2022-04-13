"Занадто багато емоцій, зупиніть війну": Вербич розплакався після благодійного матчу "Динамо" (відео)

"Занадто багато емоцій, зупиніть війну": Вербич розплакався після благодійного матчу "Динамо" (відео)

Словенський легіонер не залишився байдужим до війни в Україні.

Півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич не зміг стримати сліз після завершення благодійного матчу з варшавською "Легією", який відбувся в рамках туру "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

28-річний словенець зіграв у цьому поєдинку за обидві команди - по одному тайму за "Динамо" та "Легію", куди перейшов на правах оренди після повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Після завершення зустрічі Вербич не став приховувати власні емоції та розплакався. Заспокоювати його взявся воротар "біло-синіх" Денис Бойко.

"Занадто багато емоцій. Зупиніть війну. Все буде добре", - написав Вербич на своїй сторінці в Instagram.

Поєдинок завершився впевненою перемогою киян - 3:1 . Усі зібрані кошти будуть спрямовані постраждалим від війни українцям.

Наступний матч свого благодійного турне "Динамо" проведе у Стамбулі проти багаторазового чемпіона Туреччини - "Галатасарая". Зустріч відбудеться в четвер, 14 квітня, початок - о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що легенда харківського "Металіста" підтримав українців у війні з Росією.

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