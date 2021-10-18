Занадто раділи: у Нідерландах після матчу обвалилася трибуна з вболівальниками (відео)

Занадто раділи: у Нідерландах після матчу обвалилася трибуна з вболівальниками (відео)

Але навіть це не зупинило їх і вони продовжили святкувати.

Досить неприємний інцидент трапився у матчі 9-го туру Чемпіонату Нідерландів між "НЕК" та "Вітессом".

Так, після поєдинку фанати "Вітесса" почали несамовито радіти перемозі своєї команди, коли футболісти підійшли до них, аби подякувати за підтримку. Вони настільки гучно стрибали, що трибуна під їхніми ногами не витримала та обвалилася.

Зазначимо, що в цій ситуації обійшлося без постраждалих. Врятувало фанатів гостей те, що трибуна була розташована на першому ярусі, а її падіння пом'якшили контейнери. Цікаво, що навіть після обвалу трибуни вболівальники не припинили стрибати.

До вашої уваги відео з цим інцидентом.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

"Вітесс" здобув перемогу на виїзді з рахунком 1:0.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що у Франції під час футбольного матчу завалилася трибуна з глядачами.

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