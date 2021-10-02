"Занадто розумний": американський ексчемпіон з російським паспортом розхвалив Усика після бою з Джошуа

Рой Джонс не сумнівався, що Олександр виграє титульний поєдинок.

Колишній чемпіон світу у п'яти дивізіонах Рой Джонс прокоментував перемогу українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа в бою за пояси WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

52-річний американець на прізвисько "Супермен" заявив, що був впевнений у позитивному результаті поєдинку для Усика через високий боксерський інтелект українця.

"Я дуже давно спостерігав за Усиком. Тому я знав, що він переможе в бою з Джошуа. Він досить розумний, щоб перехитрити будь-якого суперника. Я бачив, як він перехитрив весь перший важкий дивізіон і домінував там. Я на власні очі спостерігав за цим, тому знав, що Джошуа не зможе перемогти його, якщо дозволить йому зайти далі п'ятого раунду.

Усик занадто розумний, він занадто багато знає. Його IQ просто величезний. Після п'ятого раунду ти не зможеш його побити, бо він чудовий боксер. Мені подобається його розум", - передає слова Джонса Boxing News 24.

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Зазначимо, що Рой Джонс - срібний призер Олімпіади-1988. Він ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях - від середньої до надважкої. Американець був абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі.

У серпні 2015 року Рой став громадянином Росії. Він в Севастополі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, де попросив у нього допомоги в отриманні російського громадянства.

"Я хочу купити тут нерухомість. Розділю себе порівну між двома країнами: хочу боксувати там і боксувати тут, хочу виконувати реп там і виконувати його тут", - заявляв Джонс.

У вересні 2015 року його прохання задовольнили. Зараз Джонс має два громадянства - американське та російське.

"З днем народження, президенте Росії, містере Володимире Путін. Величезне вам спасибі за надану можливість стати вашим співвітчизником і пізнати країну, якою ви керуєте. Сподіваюся, що в один прекрасний день ви станете не просто найкращою, а й найвідомішою людиною в світі. Спасибі за все, що ви робите. Я сподіваюся, що у вас буде чудовий день народження. Нехай Бог береже вас. Ще раз спасибі за паспорт. Я - росіянин", - сказав Джонс, вітаючи Путіна з днем народження.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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