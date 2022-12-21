"Занадто сильний для нього": жертва Ломаченка зробив прогноз на бій українця з абсолютним чемпіоном

Американський проспект легкої ваги Джемейн Ортіс, який нещодавно поступився ексчемпіону Василю Ломаченку, зробив прогноз на бій українця проти Девіна Гейні. Він вважає, що більше шансів на перемогу має абсолютний чемпіон.

Про це він заявив у коментарі FightHype.

"Віддам перевагу Девіну, але подивимося. Мені все ще багато пишуть, і люди кажуть, що Лома як і раніше дасть Гейні бій. Я не знаю. Дивлячись на виступи Гейні, я побачив, що у нього хороший джеб.

Взагалі-то, я домінував над Ломаченком завдяки своєму джебу, контролював його. Мені здається, що Гейні, можливо, зробить те ж саме, буде тримати його на дистанції. Як на мене, Лома занадто маленький для легкої ваги, і Девін виявиться занадто сильним для нього", – сказав Ортіс.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу

Гейні відібрав у Камбососа чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У другому бою у Мельбурні всі судді віддали перемогу Гейні: 119-109, 118-110, 118-110.

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