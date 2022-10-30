"Занадто старий і повільний": зірки боксу відреагували на виступ Ломаченка в поєдинку з Ортісом

У ніч проти 30 жовтня українець Василь Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом в головному поєдинку боксерського вечора, який відбувся на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Боксери пройшли дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу нашому співвітчизнику: 115-113, 116-112, 117-111.

Щоправда, перемога Ломаченка не особливо вразила боксерський світ. Потенційні суперники Василя, серед яких Девін Гейні, Шакур Стівенсон і Раян Гарсія, очевидно, очікували від українця дещо більшого.

"Це був не найкращий бій для Ломаченка і не найкраща його версія на рингу. Але я хотів би його привітати. Сподіваюся, ми влаштуємо поєдинок, - сказав Гейні, зустрівшись з українцем у ринзі.

Також абсолютний чемпіон світу в легкій вазі обурився оцінкою одного з суддів, який зафіксував перемогу Ломаченка з рахунком 117-111.

"117-111 - це було обурливо. Якщо все має здоровий глузд, (бій з Ломаченком - прим.) наступний", - написав Гейні на своїй сторінці у Twitter.

"Девін Гейні його поб'є. Він (Ломаченко - прим.) уже не той боксер, яким був раніше. Занадто старий і повільний", - написав Стівенсон у себе в Twitter.

"Схоже, що Ломаченко просто замалий для легкої вагової категорії", - написав Гарсія у своєму Twitter.

Не вважає виступ Ломаченка переконливим і чинний чемпіон світу в напівсередній вазі, непереможений американець Теренс Кроуфорд.

"117-111 - це божевілля. Після першої оцінки (115-113) це більше було схожим на нічию", - написав Кроуфорд у Twitter.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

Очікується, що вже в наступному поєдинку Ломаченко боксуватиме з Девіном Гейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні. Раніше американець погодився дати українцю титульний бій після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

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