Занадто зрадів: тренер помер після забитого голу своєї команди в Єгипті (відео)

Занадто зрадів: тренер помер після забитого голу своєї команди в Єгипті (відео)

Його життя обірвалося в кареті швидкої допомоги.

Трагічний інцидент трапився в матчі другого дивізіону чемпіонату Єгипту між командами " Аль-Маджр " та " Аль-Заркі ".

Тренер команди "Аль-Мадж" Адхам ель-Селхадар після забитого голу своєї команди на 93-й хвилині надто емоційно святкував через що у нього стався серцевий напад. Перебуваючи на лаві для запасних, керманич раптово знепритомнів.

Як наслідок, на допомогу Адхаму ель-Селхадару прибула карета швидкої допомоги, яка повинна була доправити його до лікарні. Утім, туди тренер не потрапив, адже помер ще в "швидкій".

Через цю смерть у клубі "Аль-Мадж" оголошено 6-денну жалобу. Окрім того, наступний матч, ймовірно, буде перенесено на іншу дату. Усі офіційні заходи та навіть тренування будуть скасовані. У п'ятницю, 3-го грудня, відбудеться похорон тренера.

Раніше розповідалося про те, що колишній футболіст клубів УПЛ помер від коронавірусу, йому було 42 роки.