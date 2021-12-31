Занижував зарплату: клуб найкращого нападника року потрапив у фінасовий скандал

Мюнхенці порушували закон про мінімальну заробітну плату.

Мюнхенську "Баварію" звинувачують у порушенні закону про мінімальну заробітну плату.

Про це повідомляє Sky Germany.

Звинувачення проти німецького гранда висунув юрист кількох молодіжних тренерів клубу Андреас Вальдшмідт, котрий подав до суду на суперклуб.

"Мюнхенці порушували не лише закон про мінімальну заробітну плату, але також ухилялися від сплати податків, підробляли документи та шахраювали із соціальним забезпеченням. У "Баварії" користувалися тим, що кожен фахівець-початківець хоче мати у своєму портфоліо запис про роботу в такому великому клубі. Їх змушували працювати за 450 євро понад встановлену законом тижневу норму о 47 годині. Деколи це було 100 і навіть 120 годин.

Якщо тренери обурювалися, то їм казали: "За межами тренувальної бази стоїть натовп твоїх конкурентів, які готові орати за менші гроші". Протягом багатьох років ФК "Баварія" занижувала у робочих відомостях фактичну кількість трудового годинника фахівців, особливо у виїзних матчах", – зазначає Вальдшмідт.

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