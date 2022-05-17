"Занурить титул у відро з кров'ю": Володимир Кличко поставив жорсткий ультиматум російським боксерам

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як його брат Володимир бореться за відсторонення російських боксерів від поєдинків.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко, який напередодні захопився героїзмом захисників "Азовсталі", рішуче виступає за ізоляцію росіян від світового спорту.

Про листування свого брата з представниками боксерських організацій Віталій Кличко розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"Побачив листування Володимира Кличка з одним із боксерських функціонерів. Він заявив, що якщо хоч один боксер вийде на бій з російським прапором і під російський гімн, він публічно буде занурювати цей титул у відро з кров’ю.

Володимир погрожує, тому що він підтримує чітку позицію. Спорт має велику силу. Спортсмени повинні об'єднуватись. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити цю війну. Зараз світ білий і чорний. Або люди підтримують мир і Україну, або вони підтримують війну і агресивну Росію", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Володимир Кличко розповів, чи може повернутися у бокс після завершення війни в Україні.

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