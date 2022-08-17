Запальні танці та ефектний трюк із монетами: Усик і Джошуа провели відкрите тренування перед реваншем (фото, відео)

Український чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели відкрите тренування в Джидді перед другим боєм.

Так, обидва боксери продемонстрували прихильникам боксу свою готовність до реваншу. Вони по черзі виходили на ринг, де виконували певні вправи.

Якщо Джошуа був дуже серйозним, то Усик, окрім звичайного тренування, ще й дозволив собі розважити публіку танцями та трюком із монетами.

До вашої уваги фото з тренування обох боксерів.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

А ось й танці українця, а також трюк із монетами.

До вашої уваги відео з повним тренуванням боксерів.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.