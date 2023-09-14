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Запам'ятати зможе далеко не кожен: Ла Ліга стала спонсором клубу з найдовшою назвою у світі

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Запам'ятати зможе далеко не кожен: Ла Ліга стала спонсором клубу з найдовшою назвою у світі

"Лланвайрпуллґвінґіллґоґерихвирндробуллллантісіліоґоґоґох" / Фото: twitter.com/cpdllanfairpwll

Команда, чия назва складається з понад 50 літер, виступає у п'ятому дивізіоні чемпіонату Уельсу.

Іспанська Ла Ліга стала титульним спонсором валлійського клубу, який славиться найдовшою назвою у світовому футболі.

Назва команди – "Лланвайрпуллґвінґіллґоґерихвирндробуллллантісіліоґоґоґох".

Про початок співпраці було оголошено на офіційному сайті ліги. Співпраця сторін розрахована на один сезон.

Клуб базується в однойменному селі та виступає у 5-му за силою дивізіоні чемпіонату Уельсу.

Відтепер логотип іспанського чемпіонату буде зображено на формі валлійської команди – як домашній, так і гостьовій.

Наразі "Лланвайрпуллґвінґіллґоґерихвирндробуллллантісіліоґоґоґох" посідає друге місце в таблиці першого дивізіону ліги Західного узбережжя Північного Уельсу, маючи 3 очки після трьох матчів.

Наступного року футбольний клуб з найдовшою назвою у світі святкуватиме 125-річчя.

Зазначимо, що офіційна назва села – Лланвайр-Пуллґвінґілл, проте неофіційна є більш відомою та має 58 літер (в оригінальному валлійському написанні – прим.).

Говорять, що вона з'явилася ще в XIX столітті з метою перетворити село на комерційний і туристичний центр.

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Дата публікації
Перегляди
292
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