Запекла боротьба за путівку до єврокубків: "Кривбас" знищив "Лівий Берег" (відео)

"Кривбас" – "Лівий Берег" / © ФК Кривбас

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"Кривбас" здобув розгромну перемогу над "Лівим Берегом" у перенесеному матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 4:0 .

Господарі поля відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі – відзначився Денис Кузик.

У другому таймі підопічні Юрія Вернидуба влаштували супернику розгром. Дубль оформив Єгор Твердохліб, а ще один гол забив Деніел Соса.

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Зазначимо, що цей поєдинок розпочався 15 березня, але був зупинений на другій хвилині через повітряну тривогу в Кривому Розі.

Огляд матчу "Кривбас" – "Лівий Берег"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Кривбас" (43 очки) піднявся на четверте місце в таблиці УПЛ, яке дає путівку до єврокубків на наступний сезон – кваліфікації Ліги конференцій.

За три тури до кінця сезону криворізький клуб бореться за четверту єврокубкову позицію з "Поліссям" і "Карпатами", які також набрали по 43 бали і наразі посідають п'яте та шосте місця у чемпіонаті відповідно.

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"Лівий Берег" (23 пункти) розташовується на 14-й сходинці, перебуваючи в зоні перехідних матчів. Команда з Київщини бореться за збереження прописки в УПЛ.

Наступні матчі "Кривбас" і "Лівий Берег" проведуть в межах 28-го туру УПЛ: криворіжці 11 травня приймуть "Колос", а кияни днем пізніше на виїзді зустрінуться з "Інгульцем".

Раніше повідомлялося, що визначився перший новачок УПЛ сезону-2025/26.