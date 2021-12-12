Запідозрили в зраді: Ломаченко спантеличив святкуванням у ринзі не з прапором України

Запідозрили в зраді: Ломаченко спантеличив святкуванням у ринзі не з прапором України

Не всі уболівальники зрозуміли вчинок Василя.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

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Одразу після оголошення результатів Ломаченко з усмішкою на обличчі відсвяткував свій тріумф, загорнувшись у прапор. Однак тут у щасливих фанатів полізли очі на лоба - це не був прапор України. Вони почали критикувати боксера в соцмережах.

Багато хто подумав, що Василь стояв у ринзі з прапором Іспанії, проте це не так. Насправді укаїнський боксер вирішив відсвяткувати перемогу з прапором свого рідного міста - Білгород-Дністровського.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ломаченко прокоментував перемогу над Коммі та свої подальші плани.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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