Запідозрив суперника у читерстві: найкращий шахіст світу зі скандалом знявся з турніру

Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен не вийшов на поєдинок 4-го туру з Шахріяром Мамед'яровим. Судді запустили годинник на початку матчу, але норвежець так і не з'явився за дошкою у відвідені регламентом 10 хвилин, після чого йому зарахували поразку.

Неочікувано для організаторів Карлсен вирішив знятися з турніру та пояснив свій вчинок словами португальського футбольного тренера Жозе Моурінью.

"Тільки-но я почну говорити, матиму проблеми. Я знявся з турніру. Мені завжди подобалося грати у шаховому клубі Сент-Луїса, і сподіваюся повернутися сюди в майбутньому", - написав норвежець у Twitter.

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

Згідно з чутками, Карлсен відмовився продовжувати брати участь у турнірі через свою сенсаційну поразку 19-річному американському шахісту Гансу Німанну у третьому турі. Норвезький гросмейстер нібито запідозрив свого суперника у читерстві (нечесній грі - прим.). Своєю чергою, юний американець заявив, що навіть готовий зіграти голим, аби довести свою чесність.

Зазначимо, що Карлсен вперше знявся з великого турніру. На такий крок гравці наважуються вкрай рідко на шахових турнірах високого рівня. Наприклад, у разі смерті близького родича чи серйозної хвороби самого учасника. Найближчий за часом відомий випадок зняття з інших причин стався 1967 року на міжзональному турнірі в Сусі, звідки Роберт Фішер поїхав після 10 турів через конфлікт з організаторами.

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