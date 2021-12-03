Запропонували цікавіший варіант: португальский тренер відмовився очолити чемпіона УПЛ

Феррейрі приписують інтерес англійського "Лідса".

Головний тренер "Палмейраса" Абель Феррейра відмовився очолити "Динамо".

Про це повідомляє бразильський UOL.

Зазначається, що керманичу також пропонували співробітництво "Фенербахче", "Бордо", катарський "Аль-Райян" та саудівський "Аль-Наср".

В той же час, йому приписують інтерес "Лідса", який розглядає португальця як потенційну заміну Марсело Б'єлсе.

Феррейра тренує бразильську команду з листопада 2020, за цей період двічі вигравши з клубом Кубок Лібертадорес (2020-21).

Раніше тренував перші команди "Браги" та ПАОКа, а також резервну та юнацькі команди "Спортингу".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу пов'язаний із клубом контрактом до 2024 року. Вчора стало відомо, що його кандидатуру розглядають роль нового тренера збірної Румунії.

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