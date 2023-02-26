Запропонував 30% гонорару: батько Ф'юрі висунув ультиматум Усику для бою за звання "абсолюта"

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, закликав чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика погодитися на 30 відсотків від загального гонорару бою з його сином.

На думку Ф'юрі-старшого, українець не заслуговує на рівний гонорар із Тайсоном, оскільки нібито поступається британцю за своїм статусом у боксі.

"Оскільки Тайсон – великий чемпіон, то розподіл гонорару повинен бути 60 на 40. Але є ще один сценарій: візьми 30 відсотків, а якщо ти переможеш Тайсона, то отримаєш 40 відсотків. Це справедливо, чи не так? Зрештою, ким був Олександр Усик, поки з ним не побився Джошуа? Ніхто його не знав.

Тайсон приваблює величезну аудиторію, він уже збирав багато глядачів. Тайсон – сторона А. Усик повинен прагнути побитися з Тайсоном. Він має титули, які належали моєму сину. У Тайсона в туалеті повно цих поясів. Бери 30% гонорару та давай влаштуємо бій. Якщо ти переможеш Тайсона, то отримаєш 40%. Впишіть це в контракт і на цьому все. Тайсон все одно переможе", – сказав Джон Ф'юрі у коментарі ID Boxing.

Очікується, що бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі відбудеться наприкінці квітня. Місце поєдинку ще остаточно не визначене.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

Читайте також:

Фаворит букмекерів та імовірна дата: що відомо про бій за "абсолюта" Усик - Ф'юрі

Усик проти Ф'юрі: відомий британський надважковаговик дав прогноз на бій за звання "абсолюта"

Усик – Ф'юрі: промоутер британця назвав нову дату бою за звання абсолютного чемпіона світу