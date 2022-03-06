Запропонував допомогу Україні: відомий український тенісист показав фрагмент листування з Джоковичем (фото)

Друга ракетка світу стурбований ситуацією в нашій країні.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який наразі обороняє Київ від російських окупантів, показав листування з другою ракеткою світу Новаком Джоковичем.

Серб написав Стаховському у соціальних мережах і поцікавився, чи може він чимось допомогти, зокрема й фінансово.

"Стако, як ти, мужик? Ти береш участь у бойових діях? Думаю про тебе. Я сподіваюся, скоро все закінчиться.

Будь ласка, дай мені знати, як я можу надіслати допомогу – фінансову чи будь-яку іншу допомогу”, - написав Джокович.