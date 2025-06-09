Усик емоційно звернувся до Трампа

Олександр Усик / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик запропонував президенту США Дональду Трампу пожити в його будинку протягом тижня, щоб відчути страшні реалії війни в Україні.

"Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати до України та пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я надам йому свій будинок. Поживи в Україні, будь ласка, та постеж за тим, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи. Бомби, ракети. Щоночі. Досить.

Можливо, він зрозуміє. Можливо, ні. Українці гинуть. Не лише військові, але й діти, жінки, бабусі, дідусі. Це важко, це моя країна. Я хвилююся за те, що відбувається в моїй країні", – сказав Усик в інтерв'ю для BBC Sport.

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Додамо, що наприкінці квітня цього року Усик звернувся до Трампа з важливим меседжем щодо війни в Україні. Боксер закликав американського президента зупинити війну та водночас наголосив, що будь-які територіальні поступки на користь російських окупантів є неприйнятними.

Також Олександр висловився, що визнання окупованих територій російськими стане прецедентом, який зруйнує світовий порядок.

Також він відреагував на те, що під час зустрічі у Білому домі президент України Володимир Зеленський подарував Трампу його пояс WBC.

Наступний бій Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках.

В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі.