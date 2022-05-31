"Запрошую їх до себе додому": український тенісист розкритикував керівників ATP за позицію щодо росіян та білорусів

"Запрошую їх до себе додому": український тенісист розкритикував керівників ATP за позицію щодо росіян та білорусів

Відомий український тенісист Денис Молчанов залишився незадоволений рішенням чиновників Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) щодо представників Росії та Білорусі.

Так, 35-річний спортсмен розкритикував позицію ATP щодо їхнього лояльного ставлення до тенісистів із РФ та Білорусі.

Слова Молчанова цитує BTU.

"Для мене це дуже складна ситуація. Російські гравці не представляють російську владу, ми довгий час дружимо. З іншого боку, неможливо розділити владу та її громадян, коли йдеться про країну. Якщо говорити загалом, то йде війна, і кожен, хто має стосунок до загарбників, має бути покараний. Ми втрачаємо сім'ї, друзів, будинки. Україна страждає вже так довго.

Особисто я не відчуваю жодної підтримки від тенісної спільноти. Я мав би відчувати підтримку від АТР, але керівництво чоловічого туру карає всіх гравців (не нараховуючи очки за виступ на Вімблдоні) і швидше підтримує росіян. З боку турів це дуже дивне рішення, як на мене.

Мій будинок знаходиться за три кілометри від Бучі та Ірпеня на Київщині. Ми всі знаємо, що там сталося. Я хотів би, щоб тенісні чиновники приїхали до мене додому і подивилися, який там все має вигляд. Я запрошую їх до себе додому. Можливо, тоді вони зрозуміють, що відбувається. Можливо, тоді вони змінять свої погляди?" - сказав Молчанов.

Додамо, зовсім нещодавно організатори Wibledon ухвалили рішення, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України. Таким чином, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.

Утім, відповідне рішення засудила ATP та, як наслідок, вирішила не зараховувати очки до свого рейтингу за виступ тенісистів на британському турнірі. За аналогічним прикладом пішли й WTA і ITF.

Wimbledon-2022 має відбутися від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

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