"Запросить мене до свого табору": британський надважковаговик зробив прогноз на бій Усика з Ф'юрі

Девід Аллен вважає, що його співвітчизник зможе перемогти українця.
Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен прокоментував потенційний поєдинок між чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
На думку 30-річного представника Великої Британії, "Циганський король" переможе українського боксера в бою за звання абсолютного чемпіона світу.
"Я думаю, що переможе Ф'юрі. Я вважаю, що він занадто великий. Якщо відверто, Усик – не великий боєць, не найсильніша фізично людина на планеті. Мені здається, що Тайсон до нього підбереться.
Вони обидва – найкращі таланти цього покоління надважковаговиків. Ф'юрі – особливий хлопець. У нього є вайб цих особливих спортсменів, які вміють робити все. Ймовірно, Усик перебуває на тому ж рівні, але не можна уникнути різниці в габаритах, оскільки вона величезна. І йдеться не тільки про зріст, Ф'юрі набагато більший за Усика", – сказав Аллен в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing UK.
Також британець розповів, що Усик запрошував його до свого тренувального табору для підготовки до бою з Ф'юрі.
"Усик сам казав мені, що коли битиметься з Ф'юрі, то запросить мене до свого табору. Стилістично я ідеальний для підготовки до Ф'юрі. Якщо цей бій відбудеться, то буде кілька цікавих дзвінків. Один – від команди Усика мені, а другий – від мене Ф'юрі. Я скажу йому: "Я їду до України, друже, якщо ти не проти", – резюмував Аллен.
Очікується, що поєдинок за звання "абсолюта" в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться навесні цього року. Офіційно дату та місце бою ще не оголошували.
- В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.
- У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 4 грудня 2022 року "Циганський король" повернувся в ринг і нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору.
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