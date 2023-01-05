"Запросить мене до свого табору": британський надважковаговик зробив прогноз на бій Усика з Ф'юрі

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен прокоментував потенційний поєдинок між чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 30-річного представника Великої Британії, "Циганський король" переможе українського боксера в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я думаю, що переможе Ф'юрі. Я вважаю, що він занадто великий. Якщо відверто, Усик – не великий боєць, не найсильніша фізично людина на планеті. Мені здається, що Тайсон до нього підбереться.

Вони обидва – найкращі таланти цього покоління надважковаговиків. Ф'юрі – особливий хлопець. У нього є вайб цих особливих спортсменів, які вміють робити все. Ймовірно, Усик перебуває на тому ж рівні, але не можна уникнути різниці в габаритах, оскільки вона величезна. І йдеться не тільки про зріст, Ф'юрі набагато більший за Усика", – сказав Аллен в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing UK.

Також британець розповів, що Усик запрошував його до свого тренувального табору для підготовки до бою з Ф'юрі.

"Усик сам казав мені, що коли битиметься з Ф'юрі, то запросить мене до свого табору. Стилістично я ідеальний для підготовки до Ф'юрі. Якщо цей бій відбудеться, то буде кілька цікавих дзвінків. Один – від команди Усика мені, а другий – від мене Ф'юрі. Я скажу йому: "Я їду до України, друже, якщо ти не проти", – резюмував Аллен.

Очікується, що поєдинок за звання "абсолюта" в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться навесні цього року. Офіційно дату та місце бою ще не оголошували.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 4 грудня 2022 року "Циганський король" повернувся в ринг і нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору.

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