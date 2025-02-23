Запросив "станцювати": Паркер дотепно звернувся до Усика після яскравої перемоги над Баколе

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер прокоментував перемогу над конголезьким боксером Мартіном Баколе у бою, який відбувся 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Новозеландець висловив бажання провести титульний поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.

Одразу після своєї перемоги над Баколе він дотепно звернувся до українського чемпіона, запросивши його "станцювати" в ринзі.

"Хто наступний? Як я можу отримати бій за титул? Як я можу стати чемпіоном світу знову? Якщо Усику потрібен партнер для танців, я попрошу дядька Френка (промоутер Френк Воррен – прим.) організувати цей поєдинок. Але я хочу битися за титул і знову стати чемпіоном світу.

Я битимуся з будь-ким і з усіма. Саудівська Аравія – це щось неймовірне. Чотири бої, чотири перемоги. Дякую Богу, дякую Туркі та всім, хто був залучений до цього", – сказав Паркер.

Паркер нокаутував Баколе у другому раунді. Спочатку Джозеф повинен був битися з володарем титулів IBF Даніелем Дюбуа, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію. Його погодився замінити африканець, який раніше пригрозив "вирубити" Усика.

Переможець бою Дюбуа – Паркер мав стати наступним суперником Усика. Про це український боксер сам нещодавно заявив, виявивши бажання знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Після того, як поєдинок британця з новозеландцем зірвався, Олександр підтвердив, що і надалі хоче битися з Дюбуа.

Читайте також:

Усик залишив вечір боксу в Саудівській Аравії перед боєм росіян за звання "абсолюта" (відео)

Усик відвідав матч у Саудівській Аравії та повторив легендарне святкування Роналду: яскраві фото

Після ще одного бою за "абсолюта": Усик націлився провести поєдинок з чемпіоном UFC