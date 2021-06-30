"Заради таких моментів грають у футбол": ексклюзивне інтерв’ю ТСН з героєм матчу Швеція - Україна Довбиком

Форвард збірної України Артем Довбик - про переможний матч 1/8 фіналу Євро-2020.

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик, який став героєм переможного матчу 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції (2:1), дав ексклюзивне інтерв’ю ТСН.

24-річний фовард поділився пережитими емоціями та розповів, як команда відреагувала на історичний вихід у чвертьфінал континентальної першості.

- Ти вчора казав, що не спатимеш всю ніч. Вдалося поспати?

- Поспав всього лиш години три.

- А чому? Ви вчора довго святкували?

- Ні, був допінг-тест після гри і там трохи затрималися. Потім поки приїхали, поки все розпакували, туди-сюди і ось так вийшло заснути лише десь о 5 ранку.

- Святкували у роздягальні хоч трохи? Що сказали тобі партнери? Що сказав тренер?

- Так, всі були щасливі, всі стрибали від радості. Але після гри я одразу пішов на допінг-тест і до роздягальні не потрапив.

- Тобто на руках тебе не носили?

- Ні, я так бачив на відео, що в роздягальні була хороша атмосфера і всі були в гарному настрої.

- А що тобі сказав тренер перед тим, як ти пішов на тест? Ти встиг поговорити з ним?

- Нічого, підійшов, обійняв, сказав "молодець"

- А він не плакав? А ти не плакав?

- Ні, мабуть, не встиг.

- Ти був на адреналіні, я так розумію, був у той час?

- Так, адреналін був божевільний. Заради таких моментів, напевно, всі грають в футбол.

- Хто перший привітав тебе? Зателефонувала дружина?

- Так першою привітала дружина. І після цього я вже набрав маму та тата.

- А що дружина сказала? Що пообіцяла зробити?

- Нічого. Казала, що дуже чекала мене вже, але доведеться трохи відкласти зустріч. Але вона каже, що заради таких моментів вона готова ще почекати.

- Як тобі ця інформація - що ти побив рекорд Платіні з голу, найпізніше забитого на Євро.

- Ну, це дуже приємно - але я дізнався це сьогодні вранці, до речі. Також із преси. Я побив рекорд. Який рекорд? Потім почав розбиратися і вже зрозумів, у чому полягає рекорд.

- Говорили ви вже, я так розумію, про Англію, говорили про майбутнього суперника, чи вдасться вам зберегти - от 2 дні у вас буде підготовки - такий самий переможний настрой, який ви піймали перед Швецією - як ти відчуваєш?

- Про Англію ми ще не спілкувалися, але я думаю що завтра, напевно, з завтрашнього вже дня почнемо підготовку до Англії - так, напевно, це десь важко психологічно трохи відходити від таких ігор. Але я думаю, що ми всі професіонали і всі знаємо як готується до таких ігор.

Євро-2020: ексклюзивне інтерв'ю з Артемом Довбиком

Зазначимо, що одразу після переможного поєдинку Довбик висловився про свій вирішальний гол та зізнався, що говорив йому керманич "синьо-жовтих" Андрій Шевченко перед тим, як випустити на заміну. Першими словами Артема після перемоги над шведами ексклюзивно поділилася його дружина Юлія.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. До слова, найкращим гравцем поєдинку УЄФА визнав Олександра Зінченка, на рахунку якого гол і асист. Після матчу гравець "Манчестер Сіті" розплакався і назвав рецепт успіху.

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У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією , яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).

, яка в першому раунді плейоф (2:0). Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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