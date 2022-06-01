Заради України: Пятов продає футболку одного з найкращих воротарів світу з матчу на "Донбас Арені"

Заради України: Пятов продає футболку одного з найкращих воротарів світу з матчу на "Донбас Арені"

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов виставив на благодійний аукціон футболку голкіпера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Саме в цій футболці іспанський голкіпер "червоних дияволів" виходив на поле в матчі з "Шахтарем", який відбувся 2013 року на "Донбас Арені". Зустріч завершилася внічию 1:1.

Після того поєдинку Пятов і Де Хеа обмінялися ігровими футболками. Тепер же Андрій вирішив продати екіпірування свого іспанського колеги, а виручені кошти спрямувати українцям, які постраждали від збройної агресії Росії.

"Дякую Давиду Де Хеа, що погодився приєднатися до проведення аукціону. Дякуємо за підтримку України у надскладні часи. Наша мета - спрямувати кошти з найвищої ставки тим, хто потребує допомоги. Це жертви російської агресії, які були змушені залишити свої будинки", - написав Пятов у себе в Instagram.

Сам Де Хеа зробивши репост публікації голкіпера "Шахтаря" та додав підпис "Будь ласка, мир".

Взяти участь у благодійному аукціоні можна на Instagram-сторінці Пятова до 10 червня.

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