"Зараз буду телефонувати "Арсеналу": в "Шахтарі" прокоментували потенційний трансфер Мудрика

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про переговори з лондонським "Арсеналом" стосовно вінгера Михайла Мудрика.

За його словами, переговори між "канонірами" та "гірниками" тривають, але поки що англійський клуб не зробив ту пропозицію, яка б зацікавила "Шахтар".

"Переговори тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, які хотіли б бачити у себе на столі. Зараз, буквально за 5 хвилин, буду телефонувати "Арсеналу". Ми відкриті для переговорів, готові обмінятися думками, цифрами. Домовимося – значить, домовимося. Ні – значить, наступного разу", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав офіційну пропозицію від "Арсенала" щодо Мудрика, але відхилив її. Нібито "гірники" бажають заробити на трансфері 21-річного гравця до 100 млн євро.

Сам Михайло зацікавлений у своєму трансфері до "Арсенала". Він вже досяг попередніх домовленостей із лондонським клубом.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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