"Зараз мені не до футболу": ексгравець збірної України Зозуля взяв паузу в кар'єрі через війну

Так, 32-річний нападник розповів, що у нього були пропозиції від деяких клубів, проте він відмовив їм і зараз залишається без команди.

Зозуля зізнався, що після повномасштабного вторгнення російської армії на українські території він втратив мотивацію грати у футбол. Роман дав зрозуміти, що не повернеться до гри, поки в Україні триває війна.

"Були команди, які хотіли мене підписати. Але я сказав: хлопці, зараз не можу, мені не до футболу. Коли у країні війна, я не можу грати. Я без команди, і не знаю, чи буде в мене команда, хоча я розумію, що контракт дозволить мені заробляти гроші та допомагати Україні. Але мотивації грати у футбол я не маю, поки триває війна в моїй країні", - розповів Зозуля в інтерв'ю Радіо НВ.

Зазначимо, що Зозуля є одним з найбільших волонтерів в українському футболу та активно допомагає нашим військовим від 2014 року, коли РФ вторглася на українські землі. Нещодавно Роман відкрив збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ.

Останнім клубом Зозулі була іспанська "Фуенлабрада", які він залишив влітку 2022 року. До цього Роман виступав в Іспанії за "Бетіс" та "Альбасете".

Раніше Зозуля грав в Україні за київське "Динамо" та "Дніпро". На його рахунку також 33 матчі у футболці збірної України, в яких він забив чотири голи.

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