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"Зараз мені не до футболу": ексгравець збірної України Зозуля взяв паузу в кар'єрі через війну

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"Зараз мені не до футболу": ексгравець збірної України Зозуля взяв паузу в кар'єрі через війну

instagram.com/zozulyaroman

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля повідомив, що наразі не планує повертатися на поле через повномасштабну війну з російськими окупантами.

Так, 32-річний нападник розповів, що у нього були пропозиції від деяких клубів, проте він відмовив їм і зараз залишається без команди.

Зозуля зізнався, що після повномасштабного вторгнення російської армії на українські території він втратив мотивацію грати у футбол. Роман дав зрозуміти, що не повернеться до гри, поки в Україні триває війна.

"Були команди, які хотіли мене підписати. Але я сказав: хлопці, зараз не можу, мені не до футболу. Коли у країні війна, я не можу грати. Я без команди, і не знаю, чи буде в мене команда, хоча я розумію, що контракт дозволить мені заробляти гроші та допомагати Україні. Але мотивації грати у футбол я не маю, поки триває війна в моїй країні", - розповів Зозуля в інтерв'ю Радіо НВ.

Зазначимо, що Зозуля є одним з найбільших волонтерів в українському футболу та активно допомагає нашим військовим від 2014 року, коли РФ вторглася на українські землі. Нещодавно Роман відкрив збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ.

  • Останнім клубом Зозулі була іспанська "Фуенлабрада", які він залишив влітку 2022 року. До цього Роман виступав в Іспанії за "Бетіс" та "Альбасете".
  • Раніше Зозуля грав в Україні за київське "Динамо" та "Дніпро". На його рахунку також 33 матчі у футболці збірної України, в яких він забив чотири голи.

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