"Зараз не час думати про футбол": легенда "Динамо" різко розкритикував відновлення УПЛ

"Зараз не час думати про футбол": легенда "Динамо" різко розкритикував відновлення УПЛ

Колишній захисник "Динамо" та збірної України Владислав Ващук категорично висловився проти відновлення футбольних змагань під час війни.

Сезон 2021/22 завершили достроково через війну в Україні. Попри це, новий футбольний сезон на всіх рівнях (УПЛ, Перша ліга, Друга ліга, жіночий чемпіонат) стартує вже у серпні.

Ексфутболіст Владислав Ващук не вважає таке рішення доцільним.

"Збірна України з футболу може тренуватися та грати, коли на їхній батьківщині триває війна, але відновлювати чемпіонат не можна.

Не можна грати у футбол, поки є ті, хто голодує. Росіяни вбивають дітей, літніх людей, зараз не час думати про футбол", – цитує Ващука La Repubblica.

Нагадаємо, що криворізький "Кривбас", який готується до старту УПЛ ухвалив рішення припинити співпрацю з двома співробітниками команди, які підтримують країну-агресорку.

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