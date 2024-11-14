"Зараз немає місця для помилок": Зінченко поділився очікуваннями від матчу Ліги націй з Грузією

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Грузії.

"Першу гру я дивився по телевізору, я пам'ятаю, що було дуже важке поле, і футболу було мало з обох сторін. На перший план виходила боротьба. Думаю, якщо ми покажемо нашу найкращу гру, то нам все до снаги.

Буде дуже важко. Звичайно, що всі ми налаштовуємося на цю гру. Розуміємо рівень відповідальності цього матчу, тому зараз немає місця для помилок", – сказав Зінченко у коментарі ВЗБІРНА.

Поєдинок Грузія – Україна відбудеться у суботу, 16 листопада, у грузинському Батумі на стадіоні "Батумі-Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Україна в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України в Лізі націй-2024/25 уже провела чотири матчі. Команда Сергія Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1).

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

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Перед заключними поєдинками групового етапу Ліги націй проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада) збірна України зберігає шанси на підвищення у класі.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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