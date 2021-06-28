"Зараз у нас розв'язані руки": Шевченко прокоментував майбутню битву зі шведами в 1/8 фіналу Євро-2020

"Зараз у нас розв'язані руки": Шевченко прокоментував майбутню битву зі шведами в 1/8 фіналу Євро-2020

Гра відбудеться 29 червня і розпочнеться о 22:00.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як команда готується до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі шведами, і поділився очікуваннями від гри.

"Мені особливо мотивувати футболістів не потрібно. Я зібрав їх і сказав, що у нас є шанс. Поки у нас є шанс, ми будемо працювати в тому режимі, в якому ми повинні це робити.

Команда йшла до цього, ми добилися результату. Зараз у нас розв'язані руки, тому все інше для нас буде великим бонусом.

Швеція - дуже хороша команда, з величезною повагою ставлюся до неї. У них є певний стиль гри, вони його дотримуються постійно. У шведів хороші вертикальні передачі. У них два хороших нападника.

Команда дуже силова, вони практично не програють єдиноборства, добре грають на другому поверсі, команда заслуговує на велику повагу", - цитує Шевченка сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт детально висвітлює ситуацію довколо першої в історії гри нашої збірної в плейоф чемпіонатів Європи та проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Євро-2020: українські футболісти вперше у своїй історії зіграють в 1/8 фіналу

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